樂富公營房屋開工日再拖2年　僅落成200伙　較原計劃少40個

房屋供應不足，但建屋程序卻有遲無早。位於樂富聯合道與竹園道交界、毗鄰富強苑，原定於今年第1季開工的樂富聯合道公營房屋發展計劃，工程卻未有如期展開。近日有最新文件表示，該地將會改建為1座約26層高的住宅樓宇，單位數目減至200個，預計可供約560人居住，較2019年提出計劃時的240個單位為少，並將推遲2年開工，而竣工日期亦會較原先推遲2年，改為2028年完成。

據房屋委員會文件顯示，聯合道公營房屋發展地盤面積僅0.16公頃，而樓宇高度則會較原先計劃高2層，底座會設福利設施、屋苑管理設施和綠化及休憩空間，福利設施包括幼兒中心、體弱長者家居照顧服務隊及活動中心。由於公營房屋屬「插針式」建築，故房委會擬在適度混合採用建築鰭片、減音窗、合適的樓宇座向和平面布置等措施；空氣質素方面，樓宇與道路之間會有適當間距，以減低汽車廢氣對住宅單位的影響。

房委會將於今年第3季向城市規劃委員會提交規劃申請，以放寬地盤的最高建築物高度限制由主水平基準上120米增加至152米。而初階段的土地勘測工作則會於本月展開，預計可在3個月內完成。項目預計將於2023年展開建築工程，並於2028年落成。