政Whats噏：環境局常秘謝小華擁18物業9車位　成政府新「樓后」

多名常任秘書長嘅申報出爐，環境及生態局常秘謝小華持有最多物業，總共申報咗18個物業及9個車位，遍布港九新界、內地及海外地區，數量甚至比曾被喻為「樓王」嘅前政務司司長張建宗仲要多，成為時任政府新「樓后」。

根據第一層指定職位人員的投資及權益登記冊，謝小華申報喺港九新界擁有14個住宅、1個商業、1個工業單位以及9個車位，都係標明部分自用、部分租出，部分物業與家人共同持有、或與家人共同擁有嘅公司持有；另外喺英國有一個已出租嘅住宅，內地就有1個自用商業單位，都係佢本人持有。謝亦申報持有4間私人公司1%或以上嘅股權，但就唔肯透露公司嘅業務性質，只係話無利益衝突。

第2名嘅係發展局常任秘書長(工務)劉俊傑，佢擁有屯門1個自住單位及車位；中山有1個自住單位及3個車位；橫琴擁有1個住宅單位嘅50%權益；將軍澳擁有1個出租車位，總共3個物業及5個車位。另外，特首辦常秘鄭鍾偉車位就冇嘞，但物業都有4個，新界1個自住單位；以「Wai Lin International Co. Ltd」名下擁有嘅1個九龍商業單位；其配偶持有1個廣東自住物業及九龍出租商業單位嘅50%權益。