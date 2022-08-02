殺校潮蔓延　柴灣馬登2026年全面停辦　北角閩僑「按人數資助」

學生人數持續下降，「殺校潮」蔓延至港島東區，去年2間只開辦1班中一的資助中學，明愛柴灣馬登基金中學及北角閩僑中學紛紛面對殺校危機，兩校的續辦方案都不獲教育局接納。柴灣馬登將會在下學年(今年9月)停辦中一，預料在2026年全面停辦；而閩僑中學則以「按人數資助模式」來續辦中一，但新生註冊暫得3人。柴灣馬登的辦學團體稱因疫情影響下，跨境學生無法來港入讀，令收生人數下跌。

明愛柴灣馬登基金中學今學年的中一收生人數僅逾20人，未達26人的開辦2班門檻，需要向教育局提交發展方案，柴灣馬登去年底申請與明愛社區書院合辦課程，但方案未獲當局接納。該校已決定將會在下學年停辦中一，而將升讀中二的學生在讀畢初中後，需要轉校到其他資助學校繼續升讀，而升讀中三的學生則可原校完成中學課程。辦學團體明愛職業訓練及教育服務總主任李劍華稱，學校一直受新移民歡迎，但在新冠疫情影響下，跨境學生不能來港，又面對學生人數下降，及移民潮等因素影響，以致收生人數不足。

至於北角閩僑中學早前在特別視學表現不達標，下學年中一班別需以按人頭資助方式營辦，但在新學年該校獲派的中一人數僅得5人，只有其中3人註冊，比去年10人為少。若該校日後未能成功轉型，學生須要轉校才可繼續升讀中四。閩僑中學校長彭志遠指早前的視學安排在復課後一星期進行，未能真實反映學校實力，亦強調辦學團體閩僑會館希望繼續辦學，會考慮將學校轉直資或與國際學校合併，讓學生原校升讀高中。