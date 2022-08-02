理大衝突時科學館附近被捕　10男涉非法集結受審

2019年11月反修例風波期間，香港理工大學曾被大批示威者進駐，並與警方發生激烈衝突，而理大外圍附近一帶亦多處有示威者聲援及爆發衝突。其中有10名男子被控於尖沙咀科學館廣場一帶參與非法集結，他們否認控罪，案件今天（2日）在區域法院開審。

10名被告依次是陳以諾（20歲）、羅曉峰（32歲）、蔡希霖（20歲）、杜俊興（31歲）、鄧子健（22歲）、彭永強（31歲）、陳杰風（25歲）、麥俊彥（18歲）、周浩泓（21歲）及葉自傑（23歲），分別報稱學生、教師、侍應及地盤工人等。他們被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶參與非法集結。部分被告將爭議其錄影會面的片段是否可被接納為呈堂證供。

控方開案陳詞指，自2019年11月11日，理大內及附近範圍發生連串涉及暴動及違法行為的事件，期間有大量人士前往聲援理大內的人。同月18日早上約8時，大批示威者於科學館道聚集並展開傘陣，警方則設置防線與之對峙。當警方進行驅散時，示威者退至涉案科學館道廣場行車道一帶，再與警方對峙。警方其後再往示威者方向推進，示威者則逃走。警方期間共拘捕135人，當中包括10名被告。各被告被捕時，分別身穿黑色衣物、帶備護目鏡、手套等物品。警方其後與其中5名被告進行錄影會面，羅曉峰曾表示從新聞片段得知衝突，故前往看實際情況以平復心情；蔡希霖指案發時在尋找弟弟；彭永強則稱找路回家；麥俊彥及周浩泓分別指正前往與相約吃早餐的同學見面，及尋找相約會面的朋友。控方指有片段拍攝到現場情況，而警方亦從另1宗案件中的1名被告之攝錄機中，發現4段與本案相關的片段。

案件編號：DCCC 854/2020