觀塘市中心重建擬採用「浮動參數」　市建局今向城規會申請

觀塘市中心重建計劃再有新進展。市區重建局早前計劃將於觀塘市中心的主地盤第4及第5發展區，採用「浮動規劃參數」模式，以容許不同樓面用途面積的可調整彈性。市建局今日(2日)向城市規劃委員會提交申請，擬議綜合重建作商業用途，包括酒店、辦公室、商店及服務行業、食肆及政府機構或社區設施等，並希望在第4及第5發展區中，為3類非住宅業務的樓面面積的設定，申請提供可調整的彈性。

文件指出，是次規劃許可申請的範圍，只包括觀塘市中心重建項目的第4及第5發展區，而申請目的是希望城規會批准修訂獲批方案，在保持最高總樓面面積20.1萬平方米不變的前提下，為酒店、辦公室和商業用途的3類非住宅業務樓面面積設定，提供可調整的彈性。市建局承諾，保持項目位處策略性位置的「市中心」特色及形象，不論未來發展組合如何調整，該項目的下層保留不少於6.5萬平方米的商業樓面面積。

市建局表示，由於是次擬議方案不會改動整體建築形式、樓宇體積及總發展密度，故在交通、環境、空氣流通、排污、排水、食水供應、視覺及景觀等影響評估結果均表示，新方案將不會帶來任何不良或不可緩解的相關影響。