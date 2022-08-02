女子涉起警察底被控違禁制令　高院排期11.22審訊

1名女子被指「起底」警員資料，涉嫌違反高等法院在2019年頒發的禁制令，被律政司控告藐視法庭。案件原定今天（2日）在原訟庭處理。不過涉案女子因健康問題留院就醫，故缺席聆訊。雖然她沒有委派律師到庭，亦沒有呈交文件或表態會否承認責任，法官仍決定把本案排期在11月22日再開庭處理，若答辯人選擇承認責任，屆時會進行求情和判刑。一旦答辯人選擇抗辯，當日則會開始審訊，並預留了11月23及24日作審期。

本案答辯人葉倩敏，她被指稱的「起底」行為發生在2020年9月。律政司在今年5月6日，展開起訴答辯人藐視法庭的程序，並向高院申請許可，同月高院法官批准有關申請。在被控告後，答辯人一直沒有向法庭呈交文件，或表示會否承認責任。至今日早上她聯絡法庭，稱因健康問題不能出席聆訊。法官聽罷律政司陳詞後，認為現階段排期不會對答辯人不公，遂安排於11月22日開庭，雙方需要指定日子呈交相關文件。

2019年10月25日，法庭頒發臨時禁制令，禁制任何人未經同意，有意圖或相當可能會恐嚇、騷擾、威脅或煩擾相關人士的情況下，使用、發布、傳達或披露給他人屬於警務人員、特務警察、其配偶及或其家庭成員的個人資料，包括但不限於他們的姓名、住址、出生日期、香港身份證號碼、照片、Facebook及Instagram帳戶ID等。另禁制任何人協助、煽動、教唆或授權他人從事或參與上述行為。

案件編號：HCMP 539/2022