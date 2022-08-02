中西醫協作成趨勢　醫療政策評議會倡門診引入中醫

為了讓本港醫療衞生得以有效發展，醫療政策評議會日前發表《在人口老化挑戰下的可持續醫療政策》報告書補充文件，當中涵蓋中西醫協同發展、護士專科發展和獨立執業及設置社區藥劑師藥房等範疇。文件提到，中西醫協同發展勢在必行，建議港府應考慮成立中西醫協作督導委員會，在普通科和專科門診引入中醫診症供市民選擇，同時建議醫學院加入基礎中醫作為必修課。另外，由於本港有充足的藥劑師人手，但是公立醫院藥房排隊取藥仍以小時計算，因此建議醫管局與藥劑師業界商討在社區為病人配藥，並提供臨床藥劑師服務，亦可考慮在安老院舍設立藥房，由藥劑師或配藥員在藥劑師監督下配藥。

至於在人才培訓方面，報告建議推進《專科護士自願認可計劃》，以醫生專科訓練作為藍本，設立法定機構統籌專科護士訓練。而有見本港職業治療師及物理治療師對人口比例遠較其他發達地區落後，但本港開辦有關課程的大學反映現在撥款不足以聘任足夠的教師，因此建議大學撥款委員會參考外國，對物理治療、職業治療、視光師、放射技師、醫學化驗和護理增加撥款比重，或是另行撥款成立基金補助差額。

文件亦提到，2016 年推出的「認可醫療專業註冊先導計劃」涵蓋臨床心理學家、教育心理學家、聽力學家、言語治療師和營養師五個專業，然而計劃純屬自願性質，並無法定授權，加上因缺乏宣傳，市民甚少懂得向名冊上的專職醫療人員尋求專業服務，因此建議在政府、醫管局和受政府資助機構聘請有關人員時，以已註册成為相關公會成員作為項聘任條件之一，同時增加對計劃內五個專職醫療團體的財政及法律支援，並大力向公眾宣傳力度。