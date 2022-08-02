議員籲加強谷針力度　促政府推嬰幼兒疫苗注射措施

日前一名年僅22個月大的女嬰不幸染疫而病逝，議員鄧家彪對此表示關注，他認為政府應採一切的努力和辦法支援女嬰家人，又指有關個案敲響防疫警鐘，促社會各界和政府以「精準防疫，防範重症」為壓倒一切的施政目標，呼籲政府果斷推出嬰幼兒疫苗注射措施及加強「谷針」力度。

鄧家彪建議政府立即推出嬰幼兒新冠疫苗注射計劃，並且優先選擇較低操作風險的「科興」滅活疫苗，以幼兒園和幼兒中心到會的方式推行集體接種，並在全港母嬰健康院為3歲以下嬰幼兒注射。他促政府貫徹執行以致提速完成9月底全院打3針的目標，並且要求所有院舍、學校或醫院等照顧處所性質的員工接種第4針疫苗。他認為可整合房屋署、社會福利署和衞生署資料，主動聯絡從未接種及未4針疫苗的長者住戶，改變以往被動等預約上門打針的做法，到會安排以整座大廈為主的「掃樓式」疫苗注射，加快疫苗推動。

鄧家彪又說，9月開學後，應推行新一輪入校注射疫苗行動，廣泛為中小幼學生提供疫苗屏障，並加快推動恢復全日制授課。他又促適時交代採購或引入「第二代疫苗」的進展和推展目標，期望疫苗的功效由防重症提升為防感染。