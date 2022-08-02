警搗私家車毒品倉檢逾6千萬元可卡因　父女戀毒鴛鴦被捕明提堂

警方昨日(1日)在黃大仙進行掃毒行動，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕2名男女，檢獲懷疑可卡因、俗稱「K仔」的氯胺酮及霹靂可卡因逾69公斤，市值約6,270萬港元。警方表示，毒品調查科經深入調查及情報分析，相信有販毒集團利用私家車儲存毒品作流動倉庫，並將車停泊於公眾停車場掩人耳目。經偵查後銷定一輛疑為流動毒品倉的私家車的位置，停泊在黃大仙鑽石山一公眾停車場。

昨日下午約1時，探員展開執法行動，發現2名可疑本地男女現身，並登上目標私家車擬離開，探員隨即上前截查，在男子手持的膠袋及女子手持環保袋內，檢獲142小包、重約131克懷疑「K仔」，在車廂的2個行李箱及1個發泡膠箱內、起出69包、每包各重約1公斤的懷疑可卡因，探員拘捕該2名分別姓曾（60歲）及姓李（25歲）的男女。其後，探員押解男疑犯返其黃大仙住所搜查，再搜獲5克懷疑霹靂可卡因。行動中，檢獲的毒品共重約69.1公斤，市值約6,270萬港元。2名男女疑犯為親密朋友關係，均報稱無業，已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（3日）到九龍城裁判法院提堂。

警方續稱，販毒集團以私家車作流動毒品倉，有需要時可將私家車迅速駛到不同地方，以便作出匿藏及逃避追查，增加警方執法難度，但警方依然有能力打擊該些不法行為。涉案的私家車由一間租車公司租出，警方提醒業界在出租車輛時，可多了解租客背景及車輛用途，以免車輛被不法分子利用，若有懷疑可向警方舉報。而毒品來源及供應渠道，警方仍在調查中。據了解，私家車由男犯於7月29日開始租用。