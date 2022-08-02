潘蘇通就破產令提上訴　另一債權人同意暫停呈請

已辭任高銀金融主席及執行董事職務的潘蘇通，於今年7月因其全資持有的Silver Starlight Limited（下稱「公司」）未有清還80億港元貸款，而被高院原訟庭頒令破產，公司亦遭下令清盤。潘及公司已提出上訴，司法機構目前尚未排期審理。另邊廂，今年5月潘亦遭另一債權人、中國銀行深圳市分行入稟，要求法庭頒令他破產。這宗破產呈請今（2日）在高院開庭處理。聆案官應雙方協議押後案件，以等候上述上訴案的結果。

本案呈請人為中國銀行股份有限公司深圳市分行，答辯人則為潘蘇通。不過，由於破產呈請書不開放予公眾人士查閱，現時公開的資料並無涉及與案有關的欠債詳細資料。呈請人及答辯人今表示已達成協議，同意留待上訴案結果出爐，才處理是次呈請。聆訊官遂把案押後，又下令答辯方在今年12月以書面形式交代上訴案的進展。

今年7月8日，潘蘇通被高院頒令破產。高院原訟庭法官陳靜芬在判詞指，2017年5月，為了促成高銀地產的私有化計劃，中信銀行股份有限公司天津分行、中信銀行國際（中國）有限公司北京分行及中信銀行（國際）有限公司（下統稱呈請人）向公司借出120億港元，潘則為貸款擔保人。惟最後公司及潘有依時還款，呈請人決定追討其中80億港元欠款申請破產及清盤令。陳官在判詞指，由於潘及公司均無力還款，故下令公司清盤及潘破產。

案件編號：HCB 2799/2022, CACV266/2022