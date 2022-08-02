兩漢疑為爭女巴士上大打出手　女事主負氣落車遺兩男尷尬互望

近日街頭屢現打鬥事件，今日(2日)再網傳一段巴士車廂內兩漢疑為「爭女」即場肉搏、拳腳相向的片段，實行上演「衝冠一怒為紅顏」！據影片可見某日傍晚時分，一輛由九龍城駛經樂富的75X巴士車廂內，兩名年約30歲的男子正激烈纏鬥，在旁更有一名身穿白衣、熱褲的女子試圖勸阻，不斷尖呼「冷靜啲呀」、「唔好再打交喇我唔該你哋」，惟兩名男子依然續鬥不休。女事主最後疑因屢勸不息，心灰下終背身離去。此時兩男方止戈罷手，站在原地尷尬互望，雙雙無語凝噎。

片中所見，一名藍衣漢甫始便對準一名黑衣男子的頭部施以連環重錘，更幾度架頸以待，看似佔盡上風。黑衣男原亦不甘示弱，屢施「金蛇纏絲手」箝住藍衫漢的雙手，雙方招式一剛一柔，戰況一度膠着及糾纏不下。此時，在旁勸架的白衣女子上前嘗試分開二人，期間對黑衣男大呼：「你可唔可以放手呀！你唔放手我同你分手呀。」擾攘一輪後，女子疑因不耐爭端難息，語帶晦氣叫道，「我走喇！你唔走我走呀，好辛苦呀！」之後便背身離去，兩名男子見狀似終於恢復理性，紛紛收手，立在原地尷尬互視。

片段在網上瘋傳後，網民討論熱烈，紛紛猜測打鬥起因，有指「兩個(男子)爭一個(片中女子)」、「似係爭女」。亦有人認為打鬥無謂，稱「贏左場交，輸左條女(片中女子)」。惟更多人視作趣聞一則，笑稱「分手總是在打交」、「(搏擊)點數贏晒」。