《東方》屢揭新租管漏洞　劏房戶遭濫收水電費　港府終補鑊追查

東方傳媒機構(下稱東方)旗下東網及《東方日報》多次報道水務及租務管制條例生效後，仍有不少租客及團體反映有分間單位(俗稱「劏房」)業主濫收水電費的情況。政府今日(2日)表示會採取加強行動，以跨部門及多管齊下的方式打擊有關違法行為。估價署及水務署亦會根據相關法例及有關紀錄跟進調查及對涉嫌觸犯濫收水電費的業主採取執法行動。

估價署與水務署會強化聯合巡查，以推廣有關法例及了解租戶有否被濫收水電費，若遇懷疑違法個案會跟進調查。為提升檢控效率，估價署會與水務署聯合行動，共同處理投訴個案及進行主動巡查，增加搜證的協同效應，同時加強行使法定權力向業主索取其繳付/收取水電費的相關資料。估價署及水務署亦會進行新一輪推廣及宣傳工作，採用不同渠道，包括電視、電台和部門網頁、短片、聲帶及單張等不同方式，加強宣傳租務管制條例及水務設施修訂條例。

優化水錶申請方面，除業主可以透過現行先導計劃的精簡程序申請為其「劏房」安裝獨立水錶外，「劏房」租戶亦可直接向水務署提出有關要求，以便水務署主動聯絡業主跟進，並按其需要提供技術支援，務求能夠盡快為「劏房」租戶安裝獨立水錶。若業主拒絕按租戶意願提出申請，水務署會密切留意有關單位收取水費的情況，遇懷疑個案會跟進調查。