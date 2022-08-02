暑期工陷阱多多　毋須經驗又高薪「筍工」最易中招

不少青年會趁著暑假去找暑期工，吸收工作經驗及賺取些少零用，但同時有不法之徒看準他們缺乏求職經驗，設下騙財陷阱。有政黨今日（2日）到政府總部外請願，要求勞工處及警方加強宣傳及打擊不法的暑期工求職陷阱。

騙徒手法層出不同，青年民建聯副主席陳壇丹指出，騙徒會用不同方法去設下求職陷阱，例如有些傳銷公司設下層壓式騙局，在廣告中標榜「毋須經驗」、「高人工」等字眼去吸引青年，惟在面試時游說他們購買昂貴產品。又有公司以招聘為名，在面試時收取各種費用，或誘騙他們付費報讀公司課程，又從中騙取個人資料。

該政黨建議勞工處可設立資料庫，公布曾發生欠薪及違反勞工法例的僱主及公司黑名單，讓公眾可以查閱任何招聘廣告的僱主及公司資料，得悉他們過去是否曾涉及任何拖欠薪金或違反任何勞工法例的紀錄。以及多善用社交網站進行宣傳，拍攝教育動畫短片並上載至互聯網。

陳又提醒年輕人，首次求職時應參與具規模的招聘會，簽約時要小心檢查合約內容及不要隨便簽署任何文件，亦不要隨便繳交款項及交出個人資料文件。又需提高警覺並留意工作性質與廣告及面試過程是否相符。