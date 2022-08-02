確診數回升　多家主要央行大幅加息　6月零售業銷售按年跌1.2%

政府統計處今日(2日)發表最新的零售業銷貨額數字，今年6月的零售業總銷貨價值的臨時估計為277億港元，較去年同月下跌1.2%。今年5月的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月下跌1.6%。與2021年同期比較，今年上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌2.6%。

今年6月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億港元，較去年同月上升0.5%。今年5月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同月上升2.9%。與去年同期比較，今年上半年的零售業網上銷售價值的臨時估計上升24.0%。

政府表示，零售業表現在第2季改善，零售業總銷貨價值按季大幅反彈，按年溫和增長。然而動力在季內後期隨着本地新冠病毒確診數字回升和多家主要央行大幅加息而減弱，6月零售業總銷貨價值按年輕微下跌。展望未來，政府指出即將發放的第二階段消費券將有助支持消費需求，但零售業往後的表現亦將視乎本地疫情發展，以及金融狀況收緊對市民消費能力和氣氛的影響。社會各界必須繼續與政府齊心合力，令本地疫情維持受控。