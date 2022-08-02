學校呈報549宗確診　基督教健明幼兒學校錄12個案　須全校停課

本港新冠疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(2日)學校呈報549宗確診個案，分別來自383間學校，涉及443名學生和109名教職員，而過去7天有199間學校有2宗以上確診，當局建議14間學校的個別班級停課一周。另外，基督教健明幼兒學校錄得12宗個案，須全校停課一周。

停課學校包括香港中文大學校友會聯會張煊昌學校，1A班有4名學生確診；天主教聖母聖心小學6A班有3名學生確診；基督教香港崇真會安基幼兒學校，低班有2名學生確診；九龍真光中學(幼稚園部)K3B班有3名學生確診；保良局第一張永慶中學，1E班有4位學生確診；香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校，4E班有3名學生確診。

另外，農圃道官立小學4B班，3名學生確診；東華三院方肇彝幼兒園K1及K2班，共3名學生確診；聖公會仁立小學6D班，3名學生確診；聖公會蒙恩小學，3A班3名學生確診；港大同學會小學8號校巴，約20名學生中，有4名學生確診，乘搭校巴的學生要停課；新界婦孺福利會基督教銘恩小學，2C班有3名學生確診；聖公會主愛中學6D班，4名學生確診；五邑鄒振猷學校，4C班有3名學生確診。

另外，基督教香港信義會健明幼兒學校，繼預備班5名學生及1名教師確診後，該班再有1名學生確診，此外，今日幼兒班及低班亦各有2人確診，中心要求全校停課。