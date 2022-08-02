美食博覽供多款「1蚊」優惠　新設啤酒暢飲主題區

「美食博覽」、「家電·家品·博覽」，以及「美與健生活博覽」將於下周四(11日)至15日期間在會展舉行。活動將一連5日為公眾帶來環球美食和新穎產品，而國際現代化中醫藥及健康產品會議(中醫藥會議)，以及香港國際茶展亦於同日開鑼。不少展商推出優惠和促銷，最亮眼的有「1蚊鮑魚當入樽」、「1蚊鮑魚雞煲」、「1蚊長壽麵」、「1蚊榴槤冰皮」等限時限量優惠。

第32屆美食博覽設3展區，分為「公眾區」、「尊貴美食區」，以及「貿易區」。公眾區內的「美食薈萃廊」包羅20多個本地知名品牌的攤位，亦搜羅無添加糖雪糕、泰式青咖喱植物雞肉等。尊貴美食區新增「啤酒·暢飲」主題，帶來多間本地手工啤酒廠的精釀啤酒，並邀請13位名廚現場示範烹調25道名菜。貿易區則有逾100家展商，精選產品包括浙江的紹興花雕酒、湖北的野生茶油、四川的松露酒等。另外，現場除了會場優惠外，亦設有許多「1蚊」限量促銷活動。例如首3日有限量30名的2個裝貓山王榴槤冰皮月餅、500mL蘋果醋、6個裝薑汁蝦子麵；亦有展商每日都會提供限售，如中午12時限售10個鮑魚雞煲，及每日上午10時限售100盒長壽麵線。另外，有展商在展覽初日推出「1蚊鮑魚當入樽」活動，入場隊伍中頭10名來客會獲得參加證，可以1港元參加費參與比賽，分組競速將50隻鮑魚投入展商指定的位置，最快完成的參賽者可贏得500罐鮑魚，而即便未能勝出，也能獲得50罐鮑魚。

貿發局署理總裁張淑芬表示，疫情關係，今屆展場仍然不可飲食或試吃，而會場不設實體門票及現金購票，但會設上午及晚間門票優惠，市民屆時可以八達通購買電子門票入場。她亦指，第2期消費券即將發放，各展商都表示會接受至少1種電子支付方式，市民亦可在大會「8月食·住·買」網頁預先瀏覽各種優惠。各展覽結束時間各有不同，中醫藥會議只會舉行至12日，美食博覽貿易區及國際茶展則會開放至13日，尊貴美食區則開放至14日。