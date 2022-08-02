政Whats噏：睹故宮文物　議員恍似置身大觀園　

炎炎夏日，唔想同陽光玩遊戲，去室內參觀展覽實屬首選。立法會民政事務委員會部分成員，今日(2日)聯同立法會主席梁君彥及其他議員30多人，聯袂參觀香港故宮文化博物館，儘管面積唔及得北京故宮、同台北故宮博物院咁大，但琳瑯滿目嘅展品都令到一眾議員眼界大開，有人更大呼唔夠喉，話用多幾日都睇唔晒喎！

雖然「當窗理雲鬢，對鏡貼花黃」係女士嘅專利，但一件名為「犀牛馱梳妝鏡」嘅18世纪鐘錶梳妝台，就令到選委界議員陸頌雄駐足良久，仔細端詳呢件展品嘅精緻工藝。據資料顯示，「犀牛馱梳妝鏡」可存放香水樽、剪刀、眉筆等化妝用具，至於圓鏡上面嘅機械鐘，似乎係提醒整理儀容嘅女士要留意時間，然而機件過咗咁耐仍能否如常運作，咁就不得而知喇。陸頌雄其後喺社交平台貼文，指館內除咗有明清兩代嘅文物國寶之外，遠至商代嘅器皿都有收藏，亦有外國文物展出，體現中西文化交流對話特色。

即使滿清喺1912年終結，但末代皇帝溥儀遜位之後仍然喺故宮居住咗十多年，期間仲購買留聲機同大量唱片欣賞京劇及梆子戲，而選委界議員管浩鳴就對一部民國時期嘅留聲機十分感興趣，更擺埋「甫士」拍照添。不過管浩鳴並無沉緬於歷史嘅情懷，反而希望政府調撥資源，令文化及創意產業界更多應用數碼科技，為青年開拓新機遇、釋放創意咁話。

議員陳學鋒就話館內雲集900多件國寶級文物，因時間關係，未有機會逐一欣賞。佢話假如每件展品欣賞20秒，整個行程都最少都要5個鐘！提醒有意參觀打卡嘅朋友記得要預留充足時間。而就算時間有限，議員李鎮強都落足眼力欣賞珍貴嘅展品，事後佢話眼界大開，笑言「要去多幾次才能看完」。

建築、測量、都市規劃及園境界功能界議員謝偉銓，就已經係第3次到訪，佢話頭兩次到臨分別係5月中同6月初，當時雖未有展品，但單係建築設計都好值得睇。而今次終於有得入內近距離欣賞大量珍貴展品，形容「唔好話兩個鐘，用兩日時間都睇唔晒」，仲話遲啲一定要再去第4次！

至於立法會主席梁君彥就係第2次參觀，形容為「遊古今歷無界」。佢話兩個多月前來視察，珍貴文物仍未運到，博物館仲係「清水樓」，而今日就觀賞其中5個展廳嘅展品。雖然係參觀，但梁君彥亦都趁呢個機會，了解門票發售同市民預約免費參觀等安排。