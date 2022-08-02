動漫節迎來收官　展商稱銷情理想　銷售額較往年多4至6成

動漫節今日(2日)迎來最後一天，來客熱情不減。今日傍晚6時許，場內仍是熙來攘往，到處可見收穫豐富的來客，有展商指最後一日人流比想像中多，今年銷情理想，下年會繼續參展。

第一次參展的動漫口罩展商李先生表示，今日人流比預期多，6時許場外仍然有排隊購票的人龍，使他感到驚喜。他指初次參展的銷情比預計中好，最熱銷的是高達和超時空系列的口罩，人均消費300至400港元左右。他補充，主要商品原本是動漫口罩，見口罩的需求沒有以往多，轉而增加了其他動漫精品的數量，來客反應理想。他亦指，對下年的人流和銷情感到樂觀，會再參展。

動漫周邊精品店負責人蕭小姐表示，今日的人流與去年最後一日相比多了很多，儘管比周末少，仍然比預期好。她指人流和最近熱門的動畫帶旺銷情，今年的銷售額比去年多了約4至6成，人均消費也有500港元以上。她指最熱門的是布偶類的精品，因為設計特別，造工又對動畫角色的特徵十分忠實，已經全數售出。她亦指，以往不會在現場開放預購售完的商品，但因為想滿足粉絲的需求，今年是首次開放現場預訂。她舉例，自家製的純銀首飾雖然單價較高，售價約500港元一條，但同樣受歡迎，需要開放預購。她指最後一日有提供額外折扣，希望來不及搶購精品的粉絲可以享受多一點優惠，表示想「大家都滿載而歸」。

另外，來客朱小姐帶著放滿戰利品的紙袋並表示，到處都能看見展商趁最後一天提供折扣，而她去年和今年都花費了4000至5000港元左右。她指自己下午1點左右入場，只有購票入場和輪候進入動漫周邊店時要排隊，但仍感覺今天人流和去年相比較少。