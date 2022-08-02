MIRROR紅館意外　阿峯盆骨腰部遭壓傷　每日需物理治療及檢查

人氣男團MIRROR紅館演唱會7月28日發生嚴重事故，2名男舞蹈員受傷，其中李啟言(阿Mo)傷勢嚴重，2次手術後仍被列危殆留醫。至於張梓峯(阿峯)在入院翌日，醫院宣布他在家人陪同下已自行出院，不過，前幼稚園校監呂詩慧今日(2日)在其Facebook專頁發文，指阿峯並不是輕傷出院，而是轉院繼續留醫，她在晚上7時許再度發布影片，代阿峯家人轉述演唱會意外受傷經過及傷勢，並在片中首次公開阿峯妻子的錄音。

呂詩慧在社交平台發布影片指，意外事發當時，大型電子屏幕從高處墮下並即時壓傷阿Mo，而阿峯當時上前幫忙抬起屏幕，惟屏幕重量非常重，阿峯未能阻止屏幕繼續倒下，先被屏幕拍中頭部，其後再被壓傷盆骨、腰部、大腿、手腳。由於阿峯有頭部有被擊中，醫院先為他進行相關檢查及掃描等，亦指出醫生知道「一定有個手尾」，並表示需「做一啲復康計劃」。呂又指，由於阿峯及其家人情緒波動大，所以未有現身說法，但片中亦有播放到阿峯妻子的錄音，以解釋意外事發一刻。

至於阿峯的目前情況，呂詩慧的貼文及片中亦提到，阿峯即使出院但亦因病情需要每天回醫院接受治療，由於身體狀況未可回家休養，並要搬到方便出入的地方暫住，他現時每日都需要做物理治療及檢查，因應目前情況阿峯仍需留醫。雖然他的情況比阿Mo好，但不是網上所稱「輕傷」、「擦傷」。她續指，若阿峯出院安頓後或有進一步檢查報告的消息，亦會與大家分享，並預告很快就有下一段影片講述阿峯目前狀況，亦有機會透過視像方式與阿峯見面。