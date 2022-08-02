政Whats噏：民研再減開發布會次數　鍾庭耀：未知會否淡出香港

香港民意研究所主席鍾庭耀昨日（2日）指，民研在6月啟動「一國兩制25周年中期民情總結」系列已發表咗7次報告，預計年底前再發表8次，明年上半年另外10次，合共25個報告，系列便算功德圓滿。但之後會否淡出香港，專注國際專業發展，就要看看天意。另外既定計劃亦有微調，本月起，定期記招如期縮減至每月2次。

事實上，今年4月，民研前副行政總裁鍾劍華離港赴英，其後鍾庭耀就指民研會調整新聞發布會嘅次數，由以往每月大概8次發表民意調查結果，減半至每月4次左右。如今，再度下調新聞發布會嘅次數至每月只有2次。

民研前身係港大民意研究計劃，為政府施政、官員評分等發放調查結果。但隨住本身係港大民研嘅總監鍾庭耀喺2019年退休離開港大，港大民研亦走入歷史，但鍾就撲水、搞眾籌另起爐灶，而民研喺2019年5月4日象徵式成立，喺同年7月1日正式運作。但至近年爭議不斷，2020年，民主派發起「35+」初選投票，民研就曾負責設計初選系統，其後更遭警方搜查其位於黃竹坑及灣仔嘅辦公室。