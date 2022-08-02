多65幢大廈納強檢　柴灣富景花園及藍灣半島上榜

再增65幢大廈因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(2日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該65個地方的人士，須於明日至後日(3日至4日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.藍田康逸苑康年閣

2.九龍灣麗晶花園21座

3.九龍灣麗晶花園22座

4.屯門盈豐園1座

5.屯門盈豐園2座

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳彩明苑彩貴閣

2.油塘油麗邨雍麗樓

3.沙田豐和邨和悅樓

4.上水清河邨清平樓

5.屯門田景邨田裕樓

6.天水圍天恒邨恒健樓

7.石硤尾白田邨澤田樓

8.藍田德田邨德隆樓

9.天水圍天恒邨恒麗樓

10.天水圍天耀二邨耀華樓

11.荃灣象山邨樂山樓

12.葵涌葵涌邨春葵樓

13.葵涌麗瑤邨樂瑤樓

14.大埔太和邨亨和樓

15.大埔富善邨善美樓

16.何文田愛民邨新民樓

17.沙田乙明邨明耀樓

18.九龍城東匯邨匯心樓

19.九龍城德朗邨德瑜樓

20.牛頭角牛頭角上邨常興樓

21.屯門美樂花園6座

22.屯門大興花園2期1座

23.屯門大興花園2期8座

24.元朗水邊圍邨康水樓

25.深井碧堤半島8座

26.青衣灝景灣5座

27.荃灣綠楊新邨G座

28.葵涌大窩口邨富賢樓

29.上水祥龍圍邨景祥樓

30.上水天平邨天賀樓

31.大圍顯徑邨顯德樓

32.九龍城美東邨美仁樓

33.慈雲山慈樂邨樂仁樓

34.牛頭角樂華北邨達華樓

35.馬鞍山曉峯灣畔2座

36.馬鞍山恆健街8號錦暉苑

37.觀塘順天邨天池樓

38.觀塘安泰邨智泰樓

39.油塘高俊苑俊滿閣

40.柴灣富景花園1座

41.將軍澳彩明苑彩柏閣

42.天水圍天愛苑愛濤閣

43.天水圍天富苑逸富閣

44.青衣青華苑華璇閣

45.上水彩蒲苑彩瑩閣

46.上水上水紀律部隊宿舍C座

47.葵涌石蔭邨勇石樓高座及低座

48.何文田俊民苑文賀閣

49.藍田平田邨平仁樓

50.青衣長安邨安江樓

51.柴灣佳翠苑耀翠閣

52.堅尼地城泓都2座

53.柴灣藍灣半島7座

54.鰂魚涌太古城冠天閣

55.赤柱東頭灣道59號 Stanley Prison Staff Quarters Block3

56.北角模範邨民康樓C1及C2座

57.香港仔香港仔大道171號金豐大廈

58.鴨脷洲海怡半島海雅閣

59.鴨脷洲海怡半島海韻閣

60.黃竹坑深灣9號8座