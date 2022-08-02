嫌身上灰塵沾污座位　的哥斥責地盤乘客惹議

暑熱未消，大家或受高溫影響，特別易動肝火。有網民今日(2日)在社交平台大發牢騷，指下午與4名同事共乘一輛的士，落車後被的士司機指摘「坐污糟佢啲櫈」。該網民初時仍抱有歉意多次致歉，其友人亦已代為「拍返乾淨」座位上的塵垢。惟的士司機仍有不滿，繼續落車對眾人破口大罵，指眾人「整污糟咗佢架車，唔走得！」未料事件愈演愈烈，雙方不斷破口大罵，最後鬧至警員到場後方才平息。

事主今日在社交平台陳述，他們一行5人由於出入山上地盤，衣上易染灰塵，並指上車時該名的士司機並無表示。惟當他們落車時，司機卻以座位印有灰塵為由，指他們「坐污糟佢啲櫈」，即使友人拍走座上塵灰，仍被司機糾纏不放，雙方繼而火氣上湧，互相飆罵，即使警員到場調息仍粗口橫飛，未有收斂。他續稱，警員檢查後並未見有污漬，更問了一句「其實喺邊度污糟咗？」相信事件亦隨之不了了之。

網民得悉後留言，似乎一面倒為貼主發聲，並指「同地盤佬玩野真係不知天高地厚」、「職安真漢子都夠膽挑釁」，亦有人批評涉事的士司機誇大事件，稱「少少泥，唔太誇張既，拍兩拍就無事！」。更有人寬慰事主，「坐少啲，慳啖氣」