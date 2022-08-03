佩洛西抵台後發聲明　揚言訪台無違背美國長年政策

美國眾議院議長佩洛西周二（2日）抵達台灣之後發表聲明，稱今次與國會代表團訪台是為了信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾，並強調訪台並無違背美國長年政策。

佩洛西稱，此次訪台是訪問團印太行的一環，行程也包括新加坡、馬來西亞、韓國及日本，聚焦共同安全、經濟夥伴關係及民主治理；訪問團與台灣領導人的討論，將着重於重申美國對夥伴的支持，促進雙邊共同利益，包括推進自由開放的印太區域。她強調：「美國堅定支持台灣2,300萬人民，這在目前比以往都更加重要，因為世界正面臨獨裁與民主的抉擇。」

佩洛西又揚言，她們只是眾多訪問台灣的美國國會團之一，絕未與美國長年政策相抵觸，該政策是以台灣關係法、美中公報及六項保證為準則，美國持續反對單方面改變現狀行為。

佩洛西同時也透過美國《華盛頓郵報》自述為何堅持要率團訪台。她聲稱，台灣的民主正受到威脅；又指出，近年來，北京與台灣的緊張局勢加劇，解放軍的軍機在台灣領空附近，甚至是上空加強了巡邏，使美國國防部得出結論，「中國大陸可能正在為武力統一台灣做準備」。

佩洛西續指，中國大陸還將對台戰鬥帶入網絡，每天對台灣政府機構發動數十次攻擊，北京向全球企業施壓，在經濟上排擠台灣，且恐嚇與台灣合作的國家，並壓制大陸遊客到台旅遊。佩洛西說，其代表團的訪問，應該被視為一個明確的聲明，「台灣捍衞自己和自由之時，美國與台灣這個民主夥伴站在一起」。

佩洛西在台行程預計包括周三（3日）在總統府會見蔡英文，出席歡迎午宴，參觀白色恐怖景美紀念園區等，預定同日下午搭乘專機離台。