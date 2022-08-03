旺角商場少年遭圍毆案　反黑組拘5少年

旺角彌敦道的T.O.P(This is Our Place)商場上月(30日)傳出少年打鬥事件，其中一方以一敵眾，與敵人打得難分難解，事後相關影片在網上瘋傳，引起外界哄動。警方表示，當晚有一名少年由監護人陪同報案，指在上址商場遭3名聲稱隸屬黑幫的少年出手施襲，對方逞兇後逃去，案件交由旺角警區反三合會行動組跟進。探員昨日(2日)分別在尖沙咀、九龍城及旺角區拘捕5名少年(14至17歲)。當中2名少年懷疑曾盜去一名15歲少年的手提電話，他們涉嫌「盜竊」被捕，另外3名少年則涉嫌「普通襲擊」被捕，而其中一名14歲少年亦涉嫌「自稱三合會成員」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，警方已起回該部手提電話。

網傳的涉事群毆片長約21秒，攝下一名黑衫少年疑因故與另外3人發生爭執，遭後者聯手「圍毆」。雙方打鬥激烈，出手無分輕重，有來有往，期間黑衫少年陷入劣勢，一度罷戰欲撤，但甫一轉身，竟遭人乘隙追擊，雙方隨之再起干戈。網民紛紛就事件發表評論，有人猜測爭執成因，亦有人批評偷襲缺德，由於涉事者均一臉稚氣，其年紀亦惹人好奇，甚至留言將事件戲稱為「小朋友齊打交」，博得不少人捧腹畀Like。