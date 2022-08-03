曾國衞譴責佩洛西訪台　向美方表達強烈抗議

政制及內地事務局局長曾國衞對於美國國會眾議長佩洛西竄訪台灣，今晨(3日)在社交媒體發出貼文。

全文如下：

對於美國國會眾議長佩洛西不顧我國強烈反對和嚴正交涉，竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯我國主權和領土完整。對此，我和全國人民一同堅決反對，嚴厲譴責，並向美方表達強烈抗議。

我們必須鄭重重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則。

中國政府和全中國人民在台灣問題上的立場一以貫之。堅決維護國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。

任何人都不要錯估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志和強大能力。否則只會是玩火自焚，必須自身承擔任何嚴重後果。

對於美國國會眾議長竄訪中國台灣地區，我們堅定支持國家採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

作為我國地方特別行政區的主要官員，我也在此嚴正敦促美方，停止借台灣事務干涉我國內政，以實際行動恪守一個中國原則。