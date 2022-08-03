香港仔凌晨發生3宗集體毆鬥案　警追緝多輛私家車

香港仔今日(3日)凌晨發生3宗集體毆鬥事件。首宗發生在凌晨零時許，警方接報香港仔香港仔大道一間酒吧，有近8名人士毆鬥，期間有人持玻璃樽作武器，現場場面混亂，其後，該批打鬥人士分乘兩部私家車逃去。警員到場於附近兜截，惜無發現。次宗發生在凌晨1時45分，華富邨有住客報案，指在華翠樓對開有近30多人集體毆鬥。警方趕至發現有多輛私家車往香港仔方向逃去。

第3宗發生在凌晨2時許，一名的士司機駕車途經鴨脷洲利東邨道東茂樓對開時，發現一批大漢站於上址路中心，有部分人手持利刀，的哥恐發生斬人血案，當駛離現場後遂致電報警。警方接報到場前，該批持刀大漢已離開現場，警員發現泊於路旁一輛的士左邊倒後鏡損毀，而左後座車門雨擋及車頂位置，疑似被人用硬物砸毀，現場遺下被撞毀的士倒後鏡外，亦發現一個白色倒後鏡，未知是否與事件有關，警員聯絡被撞毀的士車主到場協助調查。其後，報案的哥折返現場助查，的士上車Cam則未知有否拍下事發經過。警方正追查3宗案件有否關連，並追緝涉案在逃人士及私家車歸案。