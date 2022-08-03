日校英語教師再推暑假網上義教　增設初中課程

第5波新冠疫情肆虐期間，本港大部分學校3月提早「放暑假」，當時有日校教師推出網上義教英語課程，吸引逾3,000名學生報名。由於反應熱烈，團隊決定於本月15日至26日再推出相關課程，來自不同學校的學生均可免費參加，暫定上午至下午各3節，分別提供初小、高小及初中課程，最多可以1,000人一同上課，參與學員更會獲得證書。

課程以全英語上課，按情況輔以廣東話並以主題式教學法進行，連結各式各樣生活化題材，涵蓋科技、科學、語言、歷史、環境、21世紀新知識等，學習生活化的英語詞匯。教師會透過互動及不同視聽教材，引起小朋友的學習興趣，即使未能完全聽懂，亦可投入課堂。此外，今次團隊邀請了英文專家、動物學家、藝人等嘉賓協助教學。

該課程由兩位日校英文科教師Edwin及Joyce設計及授課，其中擁有7年教學經驗的Joyce昨日(2日)表示，希望利用自己對教育的熱誠和知識，受惠更多學生，因此在這次加入初中課程。她又指學生來自不同背景，在課堂上的互動對不同學生學習有積極影響，希望能夠招募更多義工教師，有助日後義教的發展。