東方日報A1：佩洛西夜訪台灣　解放軍同步6場演練圍島3天

美國國會眾議院議長佩洛西昨天深夜由馬來西亞抵達台灣，是25年來訪台的最高級美國政客。解放軍蘇35戰機期間穿越台灣海峽，並宣布本月4日至7日在台灣周邊進行重要軍事演訓行動；東部戰區昨天晚上開始在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域試射常規導彈。中國大陸外交部堅決反對及嚴厲譴責佩洛西訪台，已經向美方提出嚴正交涉和強烈抗議；外長王毅批評公然在台灣問題上玩火，與14億中國人民為敵，決不會有好下場。

載着佩洛西、註冊編號09-0540的美國空軍C40行政專機，昨天晚上10時44分降落台北松山機場，車隊之後駛往位於台北市信義區的君悅酒店。知情人士透露，佩洛西並非入住高樓層總統套房，而是直接包下全層48間房間。桃園機場昨天收到恐嚇，聲稱為阻止佩洛西訪台，將在機場放置3個爆炸物。報道指佩洛西將會晤台灣的蔡英文總統、立法院長游錫堃等官員，並會見人權活動人士。

佩洛西昨天早上由新加坡轉抵馬來西亞吉隆坡訪問，下午乘坐該架行政專機前往台灣，在提供即時航班狀況的網站一度被數十萬人實時追蹤。該機沒有採取直接的航線、即經過南海上空前往台灣，而是沿馬來半島南下，經新加坡上空向東飛往印尼中部，之後北上並沿菲律賓以東空域前往台灣。外界估計這是方便在菲律賓海及東海戒備的美國戰機及軍艦提供保護，避開解放軍戰機攔截。

美國航空母艦列根號與神盾巡洋艦安堤坦號、神盾驅逐艦希金斯號組成的打擊群，上月30日過航聖貝納迪諾海峽由南海進入菲律賓海，在台灣東南方、菲律賓以東的海域戒備。可以搭載F35B隱形戰機、屬於輕型航空母艦的美國兩棲攻擊母艦的黎波里號位處日本沖繩以南、台灣以東的海域；一度有指姊妹艦美利堅號在台灣以北的東海海域，但軍方證實該艦還在日本長崎縣佐世保海軍基地。5架KC135空中加油機及8架F15戰機昨天晚上從沖繩縣嘉手納空軍基地起飛。

面對美國兩大主力艦駛近台灣，有指解放軍航空母艦遼寧號周日駛離山東省青島市，山東號翌日從海南省三亞市啟航，外界關注它們會否分別在台灣海峽北部及南部同步行動封鎖海峽。解放軍052D型驅逐艦南京號上月30日通過宮古海峽駛向太平洋，054A型護衞艦安陽號翌日通過日本與那國島與台灣之間海域。官媒周二公開畫面，顯示9架可以打擊航空母艦的轟6K戰略轟炸機編隊飛行。

佩洛西抵達台灣前夕，微博流傳多段影片和照片，顯示福建省廈門市街頭及碼頭出現大批坦克和裝甲車行駛集結，武裝直升機飛過，水陸兩棲坦克在沙灘岸邊魚貫行駛，更有疑為火箭軍東風16導彈在鐵路運輸。東部戰區昨天發布影片，顯示福建省軍區近日在閩南海域組織民兵防空分隊實彈射擊，全面檢驗複雜條件下整體作戰能力。廈門航空公司同日通報，因應福建地區流量控制影響，調整部分航班。此舉引起揣測，福州市與廈門市兩大機場至少取消56個航班。東部戰區昨天晚上開始在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域試射常規導彈。

英國傳媒引述消息報道，數架解放軍戰機昨天早上飛近台灣海峽中線；又引述兩個鄰國的軍方官員稱，負責南海及部分對台任務的南部戰區進入高度戒備狀態。台灣空軍所有基地昨天提升戰備級別，F16戰機在屏東基地待命，可以3分鐘內起飛；台軍資深將領透露，解放軍艦機在台灣周邊的數量創下1949年以來新高。此外，台灣的總統府官方網站遭到海外網絡攻擊，一度未能正常運作。台灣的國防部回應指，解放軍蘇35戰機穿越台灣海峽並非事實。

王毅批評美方在台灣問題上背信棄義、令人不齒，只能使美國的國家信譽進一步破產。中國大陸外交部發言人華春瑩表示，密切關注佩洛西行程，如果美方一意孤行，由此造成的一切嚴重後果將由美方負責；又重申美台勾連挑釁在先，中方正當防衞在後，面對美方罔顧中方反覆嚴正交涉，恣意妄為，中方採取任何反制措施都將是正當的和必要的，也是任何一個獨立主權國家應有的權利。她表示中美在各個層級保持密切溝通，「適當時候我們會召見美國大使」。

■本報綜合報道

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