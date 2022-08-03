中電再推約章助商戶節能減碳　一年慳1600萬度電

港府早前訂立本港於2050年達至碳中和的目標，減少商業用電是其中一個節能減碳方向。中華電力有限公司今年再推出「重新校驗約章計劃」，並撥款200萬港元，為工商界提供進階培訓課程，加強業界認識「重新校驗」，協助其進行建築物節能改善工程，減少碳排放。

「重新校驗」是指有系統且成本效益高的節能改善方案，透過調節樓宇管理系統及設備運作，改善建築物的能源效益，過程中毋須投放大量資源更換設備，投資成本低令回本期縮短，有助節省能源及營運成本。中電去年首度推出該計劃，為工商界免費提供重新校驗培訓課程，有逾300名來自近100間機構的能源管理人員參與，業務範疇涵蓋物業管理、酒店、數據中心、膳食供應等。完成培訓後，至今有逾70間參與機構為其120多幢建築物開展重新校驗項目，預計所有節能改善工程完成後，一年可節省高達1,600萬度電，相等約 3,600個住宅的一年用電量，減少約6,200噸碳排放量。

因應市場需求，中電今年推出進階培訓課程，為已有「重新校驗」基礎知識的能源管理人員和工程師，提供課堂培訓及實地考察，內容涵蓋數據分析、系統診斷、測量和驗證等知識及技術，進一步強化他們對重新校驗的認識和實踐，並鼓勵工商客戶訂立節能目標。