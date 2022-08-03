灣仔海濱擬設水上餐廳　加入「烏蠅頭」列車　化身「海港站」

未來灣仔海濱將再添好去處！位於灣仔的海濱長廊的「水上運動及康樂主題區」現已第1期及第2期開放，近日發展局再釋出最新文件，計劃於近銅鑼灣的海濱位置進行第3及第4期工程，當中包括設水上餐廳等，料最快於今年年底完成；至於第4期更會展示已退役的東鐵綫列車「烏繩頭」陳列品，改裝內部成休憩空間，化身成「海港站」。

近年港府積極發展海濱公園，更曾撥出65億港元發展新的海濱長廊及休憩空間。近日有文件披露，位於灣仔的海濱長廊的「水上運動及康樂主題區」正在進行第3期工程，地盤全長190米，面積為3,630平方米，將會加入水上單車和水上餐廳等元素，市民可在船上一邊用餐，一邊欣賞維港兩岸景色，而岸上亦會加設餐飲區域。

而第4期工程則會位於現已開放的第1期旁邊，全長252米，地盤面積為3,400平方米，料於2023年尾至2024年初完工。屆時除加入休閒設施外，更會將已退役的中期翻新列車，俗稱「烏蠅頭」的東鐵綫列車置於其中，並改裝車廂內部成休息區，未來或會用於舉辦活動、工作坊等，同時會加設鐵道燈、站牌等作為裝飾，旁邊亦會加入不同休閒設施。