佩洛西抵達立法院　希望美台議會加強交流

美國眾議院議長佩洛西周二（2日）深夜抵達台灣，周三（3日）早上離開下榻的君悅酒店，到美國在台協會（AIT）與相關人員吃早餐。她於早上8時45分左右抵達立法院，由立法院副院長蔡其昌接待。佩洛西會發表公開講話，再閉門與台灣4個黨團的總召會談1小時。

佩洛西的車隊抵達立法院後，台方人員在場迎接及送上花束，她之後到接待室與蔡其昌及其他台灣立委會面。在公開採訪環節，蔡其昌讚揚佩洛西一直以來支持台灣，過去多次為中國大陸的自由人權問題發聲，她是台灣的挈友，美國是台灣的可靠盟友，會合作捍衞自由民主，歡迎她到台灣四處走走。

佩洛西感謝蔡其昌，又指今次來訪有3大目的，包括全球安全、經濟繁榮、治理，希望兩地國會之間可加強交流。她指國會代表團成員都支持許多人權法案，並促成剛通過的《晶片與科學法案》，可讓美台在經濟領域強化合作。她讚揚台灣和美國在自由民主都有出色表現，希望世界可認同台灣的表現。

由於立法院長游錫堃日前出訪回台後採檢新冠病毒證實確診，周三早上快測仍然顯示染疫，未能與佩洛西會面。

美國《華盛頓郵報》指，佩洛西會與台灣半導體生產商台積電的董事長劉德音見面，料討論美國國會近日通過的《晶片與科學法案》。