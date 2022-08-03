安心紅黃碼將出爐　縮檢疫酒店日數　盧寵茂：逐步擴至密接人士

後疫情時代各地陸續鬆綁，內地早前已頒布最新新冠防控方案，大幅縮減入境者的隔離期，而港府近日亦擬縮短海外入境的酒店檢疫期。醫務衞生局局長盧寵茂接受訪問時透露，在安心出行程式置入「紅黃碼」已進入測試階段，快將公布細節，屆時所有居家隔離的確診者會獲發「紅碼」，入境旅客會獲發「黃碼」，容許他們縮短檢疫酒店日數，並會逐步將「黃碼」擴至與確診患者同住的密切接觸者。

盧表示，「黃碼」只適用由海外及台灣抵港人士，相關人士離開檢疫酒店後，需於指定期間維持醫學觀察，包括或要隔日接受核酸檢測，亦不能進行高風險活動或進出會除口罩處所例如食肆，同時不可出入醫院與院舍，但可以上班上學。他指出，港府仍堅持外防輸入，改動入境旅客的檢疫日數，並非躺平或放鬆，而是香港作為內地連通國際的橋樑，不應與內地和國際連通對立。

他承認，現時機場檢疫時間長的問題有改善空間，會研究將機場核酸採樣中心搬遷及增加採樣中心數量，加強推動旅客使用電子健康申報系統，日後航空公司會要求旅客上機前要完成電子健康申報，申報後旅客會獲發「綠碼」，過關時可改行綠色通道，期望優化措施後，旅客可在一個半小時內完成檢疫及取得核酸檢測報告。

另外，消息指特首李家超今日(3日)將會召開由他監督的「應對疫情指導及協調組」，進一步討論放寬入境檢疫時間及「紅黃碼」應用問題。據了解醫務衞生局或會在今天的會議上，交代最近收集的酒店檢疫人士核酸檢測數據，方便最終會採用「5+2」還是「4+3」方案。