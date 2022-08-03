幼童接種稀釋版復必泰恐增副作用　藥劑師學會促港府解說

醫務衞生局批准降低內地研發的科興新冠疫苗接種門檻，最低接種年齡由3歲降至6個月，以作「標示外使用」，6個月至3歲幼童明天(4日)起可接種科興新冠疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早(3日)在電台節目表示，幼童接種科興副作用不會太高，料可產生保護作用，相信當局已審視過內地及其他地方數據作出決定。至於復必泰疫苗，由於本港暫時未有幼童版的疫苗供應，學會不建議透過稀釋成人版為幼童接種，若分量過多或出現副作用，分量過少則未必有足夠中和抗體，容易影響疫苗的穩定性及效力。

崔俊明指出，歐美及新加坡都有幼童版復必泰，認為供應不是問題，建議政府向公眾解釋本港未能提供幼童版的「樽頸位」何在。

同場的港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強亦指，近日幼童感染新冠病毒後重症情況深受市民關注。本港現時未有幼童版復必泰，但接種幼童接種科興已具備有效數據，家長可先接種科興，若之後有復必泰疫苗時再作選擇。