晤佩洛西　蔡英文重申面對軍事威脅不退縮

訪問台灣的美國眾議院議長佩洛西周三（3日）早上到訪美國在台協會及立法院後，於10時30分到訪總統府，與台灣的總統蔡英文及副總統賴清德會面。二人會面後出席聯合記者會，蔡指會維護台海現狀。

會面開始前，蔡英文向佩洛西頒授特種大綬卿雲勳章。蔡英文指佩洛西是台灣的真正朋友，今次來訪展示美國國會對台的支持。蔡英文指，台海局勢緊張，一旦台灣受侵略，印太安全將受巨大衝擊。

蔡英文闡述台灣面對不確定的3個基本態度，一是面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，會堅定維護主權、堅守民主的方式，也希望和全世界的民主國家團結合作，共同維護民主的價值。二是台灣會盡最大努力強化自我防衞力量，致力維護台海和平穩定，讓台灣可以成為區域安全的關鍵、穩定力量，確保自由開放的印太地區及全球貿易與供應鏈穩定發展。第三，台灣是美國可靠且可信賴的合作夥伴，台方會持續和美國國會、行政部門在印太區域安全、經濟發展、人才培育及供應鏈合作等強化合作，讓台美關係進一步提升。

佩洛西表示，國會代表團今次訪台展示美國不會放棄對台的承諾，代表團成員都在眾議院擔任多個委員會職務，很感謝有機會與台灣官員接觸。台灣是一個由女性總統領導的自由之地，美國與台灣的團結十分重要。她重申全球安全、經濟繁榮及治理是今次行程的3大支柱，美台在這些領域都有許多合作，台灣的防疫很成功，世界面對民主與專制的選擇，美國對保護台灣的民主是堅定不移。