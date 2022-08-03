2女買月餅墮網購陷阱失逾千元　成中秋前夕「第一滴血」

中秋節臨近，市民開始預訂或選購月餅，但一不留神或會墮入網購陷阱。警方日前分別接到2名分別25歲和49歲女子報案，指於上月下旬在Carousell網上買賣平台，以每盒160港元優惠價，購買原價每盒216港元的月餅，並透過手機支付程式PayMe付款給賣方，惟等待多日仍未收到貨品，賣方亦失去聯絡，始發現受騙。2人分別損失960和160港元，即合共損失1,120港元，成為今年中秋前夕「第一滴血」。

至於過去一周最常成為騙徒行騙幌子的貨物，海鮮超越主題公園/酒店套票重奪首位，其餘的依次為電器、傢俬/家庭用品、手袋、玩具模型、電腦、電子遊戲機/遊戲產品、數碼產品、智能電話。仍有至少6個詐騙專頁尙存，包括Japan direct sales agency、One-Stop-Travel、Street Market、日貨百貨、美麗華Exclusive offer、滿屋星。

警方預計，中秋前夕水果、海鮮、海味、紅酒、禮物籃等物品會屬高危貨品，提醒網購食品難以確定食品來源及是否符合安全標準，呼籲市民應盡量光顧有信譽的店舖，切勿相信以低價招徠的貨品。