承建商翻新公屋鑿地拆閘　鄰舍質疑打龍通呃工程費向申訴署投訴

本港公屋資源緊張，不少基層為了上樓苦等多年，東網今日(3日)收到市民投訴，指房署收回慈雲山一個公屋單位後，交給承建商復原時不但花兩個月，更懷疑承建局為索取更高工程費，故意破壞原好的鐵閘，又將原裝地板鑿爛，製造噪音之餘亦嚴重浪費資源。

居於慈正邨正明樓的陳小姐近日飽受裝修噪音困擾，查證後才發覺原來是房屋署收回一個單人公屋單位，承建商連日開工鑿地所致。她走近單位查看，赫然發現運作良好且簇新的鐵閘，被人用鐵鉗撬開了一小部分導致無法正常開關，亦有人用筆畫上紅色交叉，懷疑是承建商所為，她致電屋邨辦事處投訴相關事宜，直言「唔明度閘好哋哋做乜要撬爛佢，唔排除佢哋(房署與承建商)打龍通！」

陳指，被收回的單位屬於一個單身長者，他長期不在單位內居住，估計一年只有大約20日，估計此原因被房署收回單位。據她了解，這個單位伯伯入住時完全沒有裝修，廚廁是房署原裝設計，連地板亦是石屎地，惟此刻卻被承建商大興土木，鑿爛地板，批評公屋資源如何緊張之時，房署卻從不檢視實際情況，任由承建商拍照交差，質疑兩者是否存在利益關係，並已就此事向申訴專員公署投訴。

她續指，該大樓很多單人戶流轉性高，有長者因病去世，亦有人在單位內發生不愉快事件等，房署每次收回單位交予承建商都要用兩個月去復修，而許多長者入住時沒有裝修過，惟承建商卻每次都用機器鑿地，令樓上樓下都深受噪音及塵埃困擾，密集程度是至少每月一次，她笑言有如居住在地盤，促房署正視相關情況及改善資源錯配問題。東網正就事件向房屋署查詢。