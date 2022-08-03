助理文書主任潛海關總部更衣室偷拍　認企圖窺淫候判

政府助理文書主任在海關總部大樓健身室尾隨女子入女更衣室，嘗試用手機偷拍她洗澡，但遭女事主察覺，事敗逃去。警方翻查閉路電視及調查職員卡紀錄後，鎖定犯案者身份。涉案助理文書主任今天（3日）在東區裁判法院承認企圖窺淫罪，主任裁判官嚴舜儀將案件押後至8月17日判刑，期間被告須還押。裁判官指案情嚴重，認為被告對事主造成了無法言語的驚恐，但考慮到辯方求情，得悉被告事後有尋求心理輔導，故先索取背景及社會服務令報告，惟嚴官強調現時她仍認為須判監。

33歲被告黃嘉興，被控於2021年10月29日在北角渣華道222號海關總部大樓10樓女更衣室內企圖暗中觀察或拍攝個人X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，而不理會個人X是否同意被觀察或拍攝。

案情指案發當日，被告在海關總部健身室內看見女事主X做運動。X其後前往女更衣室，被告尾隨她到女更衣室，並嘗試舉起手機偷拍女事主洗澡。X察覺到黑色手機便大叫，及後換上衣服和衝出更衣室，但已不見被告蹤影，於是報警。警方翻查海關總部大樓閉路電視及調查職員卡紀錄，發現當日X入更衣室後，被告行向同一方向，約1分鐘後被告驚慌地折返。職員卡紀錄則顯示被告之後用貨物升降機離開海關總部。警方在去年10月31日拘捕被告，被告在警誡下承認因好奇和好色，當日跟隨X入更衣室打算偷拍，但因X突然大叫，他便慌忙逃走，手機並未拍攝到相片。警方未能在被告手機內發現任何X的相片。

案件編號：ESCC 817/2022