被潛黑幫臥底發現假冚賭　3反黑探員妨礙司法公正罪成

警方4年前派臥底滲入三合會，期間卻撞破反黑警員涉嫌與三合會合作安排「假掃蕩」非法賭場。4名反黑組人員與賭場負責人被捕，4警否認串謀妨礙司法公正罪，於區域法院受審。案件今天（3日）裁決，其中3人被裁定罪成，1人則罪名不成立。

5名被告依次為4名涉案警員趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）、張子健（28歲），以及賭場負責人陳少寶（39歲）。陳早前已認罪及被判囚8個月，其餘4名警察被告則否認於2018年5月2日至7月10日，在香港連同王偉軍（菜仔）及一名稱為「Eddy」的人士串謀妨礙司法公正。首3名被告今天被裁定罪成，張子健則脫罪。

在審訊時控方指控，臥底探員曾應被告邀約，到荃灣警署內商討「戲台」布置。被告不但考慮到擺放現場物件要「像樣」，對戲子要求亦有講究，特別叮囑「唔要南亞裔，唔要唔夠秤，唔要通緝」。控方指有被告在記事冊上寫上虛假記項，更有被告在調查報告中，訛稱曾到過擬進行掃蕩的賭場偵查，惟閉路電視卻拍到他們在相關時段其實身在警署。

案件編號：DCCC 917/2019