調查指逾7成車主願轉用電動車　團體促政府加大誘因助換車

推廣綠色運輸是政府實現「碳中和」的其中一個主要方向，環保觸覺今日(3日)公布綠色運輸交通研究調查結果，發現需要轉車的比例愈高，市民選擇駕駛外出的比例亦愈高，而有70%駕駛者考慮轉用電動車，但其中一半人不願支付額外車價；亦有超過90%市民支持引入環保交通，但23%拒接受加價。

團體於今年6月至7月網上收集503份問卷，調查市民對引入環保交通工具的接受度，及駕駛者選用電動車的意願和誘因，其中9%受訪者是私家車駕駛者。調查發現，受訪者主要以鐵路出行，其次是巴士、小巴，步行及單車只佔約5%。近40%需要乘搭多於1程交通前往目的地，當中部分需轉乘比例較高的地區，例如大埔、元朗及離島區，駕駛的比例亦較平均值9%高，相信與部分鄉郊地區公共交通服務不足有關。例如離島區，有78%人出行需乘搭2程以上交通工具，就有25%受訪者駕駛私家車。

團體建議，運輸署及交通公司定期調查市民交通需要、考慮利用綠色債券資金改善公共交通、或提供更多優惠吸引市民以公共交通工具出行。團體認為，政府實現碳中和最大的困難是電動車車價較高、充電設施不足，導致駕駛者改用電動車的誘因不足，建議延續並增加現時「一換一」優惠，如更換持牌年期較高的汽車為電動車時，可獲更多優惠。另外，現時零碳交通的討論集中在鐵路及巴士，建議預留足夠充電空間予市佔率近10%的綠色專線小巴。