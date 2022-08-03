認港大內偷拍裙底　曾獲嘉獎退休政府工程師被判感化

獲頒銅紫荊星章的前政府工程師，今年4月在香港大學偷拍1名日籍女生的裙底照，女事主轉身時察覺，將事件告知港大職員並報警。警方循閉路電視及被告八達通卡紀錄，鎖定犯案者身份並作拘捕。他早前承認非法拍攝或觀察私密部位罪，今天（3日）在東區裁判法被判感化一年。主任裁判官嚴舜儀考慮到報告正面，決定接納感化官建議，並提醒被告須接受感化輔導及遵守感化官指示。

被告邱伯衡（64歲）報稱工程師。據了解，被告退休前為運輸及房屋局首席政府工程師，並於2018年頒授銅紫荊星章。案情透露，今年4月13日下午約3時半，26歲日籍女事主在香港大學莊月明樓2樓平台，嘗試尋找疫苗中心及透過手機發訊息詢問朋友，當她察覺自己走錯方向及轉身時，發現被告在她身後，2人之間僅有約一隻前臂的距離，而被告將手機放在女事主裙下。被告察覺女事主轉身後，便立即逃跑。女事主當時感到害怕，向港大職員求助及後報警。警方翻查閉路電視發現，被告當日曾在港大內使用八達通卡和圖書證，調查後後鎖定被告身份。被告於5月14日被捕，他在警誡下承認犯案，稱一時衝動和受到父親離世的影響，又指自己只拍了1張相片，事後已刪除。警方沒有在被告手機中發現其他相關照片。

案件編號：ESCC 1327/2022