認大三罷日非法集結毀壞交通燈　男子判囚8個月

2019年11月11日，旺角及大角咀一帶發生非法集結，事隔近2年半，1名消防設備技術員承認有份參與。他早前承認非法集結及刑事損壞2罪，今日（3日）在九龍城裁判法院接受判刑。裁判官直斥被告在光天化日、附近有警員駐防的情況下照樣犯案，其破壞程度更是徹底破壞交通燈柱上所有信號燈，增加事後復修的時間，故判被告監禁8個月，另須向政府賠償逾2.8萬港元。

被告是23歲張焯棋、報稱消防設備技術員。案情指，2019年11月11日有示威者響應「大三罷」，在旺角、大角咀一帶聚集並堵路。期間張以物件擊碎交通燈，並有人以傘掩護他，張及後被截停拘捕。案中有3支交通燈被損毀，維修費用共2.8萬港元。

辯方求情指，當日被告受到媒體的片面資訊影響，才一時衝動犯事，事後已深刻後悔，故冀法庭能夠輕判。惟裁判官判刑時指，案發時有不少蒙面人士破壞交通燈，拆毀欄杆及放置垃圾以堵路，現場情況惡劣，影響途人及車輛經過。加上涉案路段是重要的交通位置，交通燈遭到被告破壞使市民需冒危險橫越馬路，以及被告屬積極參與非法集結等因素，最終判被告囚8個月。

案件編號 : KCCC 1059/2022