第2階段消費券下周日分期發放　約10.4萬人成功申請覆檢

政府發言人今日(3日)表示，2022年(第二階段)消費券計劃獲核實資格的約636萬名市民，將於下周日(7日)獲分期發放消費券。當中包括約15萬名符合有關資格準則的新登記香港永久性居民或新來港人士，會分期獲發10,000元消費券，並在周日獲發的第一期券額為3,000元。

發言人指，約621萬名市民會在第二階段獲分期發放5,000元消費券，他們包括在今年4月已獲發第一階段消費券，並符合第二階段相關資格準則的現有登記人；以及透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃等來港居住，以及來港升學的合資格新登記人。這些人士將於周日獲發的第一期消費券額為2,000元。

此外，截至本周一(1日)，秘書處共收到約15.8萬宗覆檢申請，這些申請主要來自早前曾以「永久性地離開香港」為由作出法定聲明，以提早提取強制性公積金或職業退休計劃下利益的市民。當中約10.4萬宗申請覆檢成功，有關登記人資格獲核實並已獲發相關短訊通知。至於其餘覆檢個案，秘書處仍在處理，並會致力在收到申請後六周內以短訊通知覆檢結果，其中覆檢成功的登記人最快可於本月16日收取第一期消費券。