暑期金多寶下周二攪珠　頭獎一注中料獨攬5000萬

六合彩暑期金多寶攪珠將於下周二(9日)舉行，該期攪珠將有3,800萬元金多寶，頭獎一注獨中估計高達5,000萬元。為預留更多時間供市民購買彩票，原定本周六(6日)攪珠將不會進行，暑期金多寶獎券將於明日(4日)攪珠後，在各場外投注處、電話投注及互動投注服務開始接受投注，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分。

據馬會統計，暑期金多寶自推出以來共舉行過19次，在歷年的攪珠中，「10」號被攪出次數最多，共7次；「3」及「47」號則有6次；「6」及「41」號分別出現過5次。馬會表示，如市民有8個心水號碼，可選擇以每注$5「部分注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用$140購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除了可獲得頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎，其中以每注$5「部分注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額。

此外，如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭、1886電話投注自動服務系統等，須於下周三(10日)下午5時前致電馬會熱線登記，使用互動投注服務途徑或香港賽馬會電子錢包的中獎者則除外。