為搵快錢攜紅油收債　兩青少年落網被揭另涉7案

警方於本周一(8月1日)晚約9時半接獲青山區一名保安報案，指在住宅大廈內發現兩名形迹可疑人士。警員接報趕至，在該名保安協助下，截獲兩名男子，並於其中一名男子的背包上檢獲一罐紅色油漆、3個載有紅色油漆的膠樽及多張追討欠債紙條。警員遂以「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」，拘捕該兩名分別20歲及16歲青少年，案件交由屯門警區刑事支援隊接手調查。

警方經深入調查及情報分析後，相信被捕人涉及另外7宗於元朗、葵青、旺角、灣仔及西區發生的「刑事毀壞」及「串謀刑事毀壞」非法收債案件有關。調查顯示，犯罪集團在手機網絡遊戲及社交平台以「搵快錢」方式引誘及招攬青少年犯案。涉案人士仍被扣留調查，不排除有更多人被捕。

警方留意到犯罪集團，以手機網絡遊戲及社交平台接觸青少年，利用青少年心智未成熟的弱點，以「搵快錢」方式誘使他們鋌而走險，干犯刑事毀壞等嚴重罪行。警方呼籲家長應多加留意，加強與子女溝通，有需要時尋求學校和社工協助，免讓子女誤入歧途。警方重申刑事毀壞罪最高刑罰為監禁10年，青少年切勿以身試法。警方亦提醒市民應審慎理財，切勿向非正規財務公司借貸，以免得不償失。