今年第二季食肆總收益220億元　按年下跌5.5%

政府統計處今日(3日)發表最新的食肆收益及購貨額臨時數字，2022年第二季的食肆總收益價值的臨時估計為220億港元，按年下跌5.5%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為74億港元，按年下跌2.3%。至於扣除期間價格變動的影響後，2022年第二季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌8.6%。政府表示，受惠於本地疫情大致緩和、社交距離措施繼而逐步放寬及消費券計劃的提振作用，食肆業務在2022年第二季顯著改善。經季節性調整後，食肆總收益價值較上一季的低位強勁反彈51.0%，按年跌幅也大幅收窄至5.5%。

按食肆類別分析，2022年第二季與2021年第二季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌7.4%及10.5%；非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌5.8%及9.1%；快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌2.4%及5.4%；酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌14.9%及17.0%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計則分別下跌2.8%及6.0%。

2022年第二季與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別上升51.0%及52.5%。2022年上半年與2021年同期比較，食肆總收益以價值計及數量計分別下跌13.6%及16.4%。若按月份分析，2022年4月、5月及6月與上年相同月份比較，食肆總收益價值的臨時估計分別下跌15.2%、1.3%及0.7%。