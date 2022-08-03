兩特殊教育DSE考生獲港大取錄　鼓勵同路人堅持信念迎難而上

香港大學今年向8位有特殊教育需要的文憑試(DSE)考生發出取錄通知，包括18歲、患有重度弱聽的梁梓朗，以及19歲、患有脊椎肌肉萎縮症的林育姗，他們今日(3日)接受取錄安排，將分別入讀工學學士(工程科學)及理學士課程。梁、林二人均表示對收到取錄通知感到興奮，希望能在港大發展興趣，為未來出路打好基礎；又勉勵其他同樣有特殊教育需要的同學，堅持自己的信念、迎難而上，便能克服身體上的障礙。

自小被診斷為重度弱聽的梁同學，一直依靠助聽器及讀唇與人溝通，中學課程有賴身邊的同學及老師鼓勵及體諒，最終在DSE最佳5科考獲23分。他期望能在港大認識新朋友，運用工程科學的知識改良助聽器，當完成4年學士課程後，再攻讀聽力學碩士課程，將來成為聽力學家幫忙更多同路人。林同學則需靠電動輪椅代步，自小就讀特殊學校，在DSE最佳5科同樣獲得23分。她自小喜愛生物和化學，希望能主修生態學及生物多樣性或生物化學，日後能成為一名化驗師。

兩名同學均指出，即使身體有缺陷，只要不去多想，專注自己的信念，其實與正常人無異，即使面對困難，只要有決心定能克服。港大輔導及心理培育總監楊麗瑩表示，港大學生發展及資源中心將配合兩位同學的需要，安排學習及設施上的支援，工程學院及理學院會在教學上積極配合，令「特殊不再特殊」。