康體設施不足惹炒場　議員促多方面增加場地

政府早前重開體育場地，惟不少租用設施服務出現「炒場」情況。有議員今日(3日)發表問卷調查報告，顯示逾6成受訪者認為香港社區體育設施不足、政府興建設施進度慢。議員稱康樂及文化事務署有推出新措施打擊「炒場」，但重點在於應增加場地，否則場地預約只會艱難及供應不足，故提出多項增設體育設施的建議。

有政黨在上月7日至20日以電話隨機訪問形式，成功訪問695名12歲以上市民，結果顯示37.1%的市民認為預約康文署設施困難，感到容易的只有11.6%，其餘均未試過預約康文署體育場地。另外，分別有60.1%及60.2%的受訪者認為香港的體育設施不足及興建速度慢。對於將現時的單層體育館改建為多用途綜合體育館，則有75.4%市民表示支持。

議員鄭泳舜稱政府應該將單層體育館及社區會堂改建為多用途綜合體育館，並以西九龍、東九龍為試點；翻新房屋署轄下的屋邨設施，增加體育用地等。議員顏汶羽則指，調查對是否支持政府開放中小學開放校舍體育設施兩極化，贊成及反對均為約4成，原因大多數是市民感受不到計劃的作用，學校方亦擔心設施損壞。對此，鄭認為該計劃誘因不大，建議政府提升資助金額並加大宣傳。