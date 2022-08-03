涉交假申報書呃選舉開支4.6萬　2020立會新界西候選人被起訴

廉政公署今日(3日)落案起訴一名2020年立法會換屆選舉的新界西地方選區候選人許孝良，控告他涉嫌向選舉事務處提交虛假選舉申報書，及企圖欺詐選舉開支逾4.6萬港元。被告已獲准保釋，以待本周五(5日)在東區裁判法院答辯。

36歲的許孝良報稱無業，被控一項作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第20條；及一項企圖欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條。其中一項控罪指，被告涉嫌在2020年立法會選舉中作出舞弊行為，在提交的選舉申報書內作出明知屬虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，即他就法律服務、個人儀表形象訓練服務，以及兩名選舉助理的薪金，招致選舉開支合共逾4.6萬港元。

另一項控罪指，被告涉嫌向選舉事務處作虛假陳述，意圖詐騙而企圖誘使選舉事務處支付逾4.6萬港元。被告亦涉嫌訛稱，分別由一間律師樓及由一間公司發出，就上述服務費用經核證真實的帳單副本及收據副本均屬真確，而被告已悉數支付該等費用及向兩名選舉助理支付薪金。