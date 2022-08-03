外派駐港員工薪酬升幅亞洲最低　微增至28.3萬美元

人力資源管理顧問機構ECA International發表最新年度「我的外派薪酬市場調查」結果，外派駐港員工的整體薪酬組合去年輕微上升3,800美元至28.3萬美元，升幅為全亞洲地區中最低。而新加坡以美元計算的現金薪酬增長了9.5%，整體薪酬福利組合的總價值增長則略超過10%，至每年略低於25萬美元。

外派駐港員工的整體薪酬福利組合，在新冠肺炎疫情爆發初期錄得下跌後，於2021年略有回升，現金薪酬以美元計算增長了4.5%，但仍低於日本和新加坡等其他亞洲經濟體以美元計算的增長率。此外，與2020年一樣，駐港外派員工的福利成本持續下跌，尤其是本地住宿成本下降，抵銷了現金薪酬的增幅對整體成本的影響。

雖然駐新加坡的外派員工薪酬福利組合以當地貨幣計算的增長率相對溫和，但一旦將其價值換算為美元，支付給駐新加坡外派員工的薪酬福利組合總價值在2021年顯著恢復。年度現金薪酬在2020年下降了平均1,000美元後回升，而福利成本亦有所上升。