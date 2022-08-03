政Whats噏：教師變推銷員冇尊嚴　朱國強促當局介入勿再搶收生

自古以黎，「傳道授業解惑也」係教師嘅職責，但因乜解究教育界議員朱國強朱校長會話教師化身「推銷員」呢?作為教師到底有乜野要推銷?原來朱校長講緊搶收生問題，有部分學校因擔心收生不足，一眾教師被迫不務正業，無所不用其極咁與鄰校搶收學生，要求當局介入，解決問題。

近年中一適齡人口持續下跌，學校就要想方設法減少人口下降造成嘅衝擊。日前中一派位放榜，朱校長話大批老師前往觀塘嘅教育局新來港升中生派位中心，猶如「推銷員」般，每當有家長偕同子女到場，就一窩蜂爭相向其推介，期望能招攬新生入讀。朱校長批評呢啲行為令到師道尊嚴蕩然無存，要求當局介入，推出有效措施，穩定業界，否則恐怕會令更多年輕人不願投身教師行業。

朱校長認為與其要老師去做推銷，不如畀老師好好利用呢啲時間發揮教與學專長，為學生提供更優質嘅教學。另外，佢建議當局凍結中一班數，進一步實施小班教學，以改善每班師生比例、開拓大灣區生源等，穩定教育生態，確保生源不足帶來嘅震盪減至最低。